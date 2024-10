Milan, stangata Theo: due giornate di squalifica (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Due giornate di squalifica per Theo Hernandez. Questa è la decisione del Giudice Sportivo dopo il rosso rimediato dal terzino francese nel finale di Fiorentina-Milan. Theo Hernandez quindi salterà le partite contro Udinese e Bologna. Al suo posto agiranno uno tra Terracciano e Calabria, con Emerson Royal che prenderebbe il posto del capitano sulla destra. Una giornata di squalifica con multa di 2mila euro, invece, per Francisco Conceicao dopo l’espulsione per somma di ammonizioni rimediata contro il Cagliari. Di seguito vediamo i calciatori che salteranno l’8ª giornata di campionato causa squalifica. Theo Hernandez, Coulibaly, Conceicao e Maripan. Questo il comunicato su Theo: “squalifica per due giornate effettive di gara a HERNANDEZ Theo Bernard F. .com - Milan, stangata Theo: due giornate di squalifica Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – DuediperHernandez. Questa è la decisione del Giudice Sportivo dopo il rosso rimediato dal terzino francese nel finale di Fiorentina-Hernandez quindi salterà le partite contro Udinese e Bologna. Al suo posto agiranno uno tra Terracciano e Calabria, con Emerson Royal che prenderebbe il posto del capitano sulla destra. Una giornata dicon multa di 2mila euro, invece, per Francisco Conceicao dopo l’espulsione per somma di ammonizioni rimediata contro il Cagliari. Di seguito vediamo i calciatori che salteranno l’8ª giornata di campionato causaHernandez, Coulibaly, Conceicao e Maripan. Questo il comunicato su: “per dueeffettive di gara a HERNANDEZBernard F.

