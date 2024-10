"Mi piace la gnocca": la rivendicazione di Marco Rizzo diventa virale | Il video (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Mi piace la gnocca! Posso dirlo?" Marco Rizzo, volto storico della sinistra radicale e candidato a presidente dell'Umbria per Democrazia Sovrana e Popolare, con questo passaggio del suo discorso, un atto di accusa al politicamente corretto, vero o presunto, almeno in termini di sessualità , è Torinotoday.it - "Mi piace la gnocca": la rivendicazione di Marco Rizzo diventa virale | Il video Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Mila! Posso dirlo?", volto storico della sinistra radicale e candidato a presidente dell'Umbria per Democrazia Sovrana e Popolare, con questo passaggio del suo discorso, un atto di accusa al politicamente corretto, vero o presunto, almeno in termini di sessualità , è

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’invettiva anti woke di Marco Rizzo : «Posso dire che mi piace la gnocca?» - Ai miei tempi c’erano cantanti come Boy George, Elton John, Freddy Mercury e nessuno pensava alle loro preferenze sessuali». Così Marco Rizzo, l’attuale coordinatore di Democrazia sovrana e Popolare e candidato alle regionali in Umbria, durante la manifestazione si è lasciato andare a dichiarazioni condite dal più classico del: «Ai miei tempi…» che, in poco tempo, sono diventati virali. (Lettera43.it)

Marco Rizzo senza freni : "Mi piace la gnocca - posso dirlo? Non mi dovete rompere le pa**e" - "Mi piace la gnocca". Parole e musica di Marco Rizzo volto storico della sinistra radicale e candidato a presidente dell'Umbria per Democrazia Sovrana e Popolare. Una rivendicazione che fa il paio con un j'accuse al politicamente corretto, vero o presunto che sia, almeno in fatto di sessualità ... (Today.it)

Marco Rizzo incenerisce il politicamente corretto : “Non posso più dire che mi piace la gnocca” (video) - Oggi un film come Amici miei di Monicelli non si potrebbe fare: “Endovenosa, sorella? Eccomi pronto, grazie…”, sai le proteste, i distinguo… Oggi i gusti sessuali di una minoranza finiscono per costituire un obbligo per la maggioranza. Per la maggior parte positivi. Ed «Elly Schlein invece di occuparsi di famiglia, che è un presidio dello Stato sociale – attacca il politico comunista – si mette a ... (Secoloditalia.it)