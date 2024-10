Meteo Roma, le news sul clima di oggi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Meteo Roma per oggi? Quali sono le previsioni Meteo che suggeriscono dagli esperti del settore? Ecco che cosa è previsto sul Meteo nella Capitale. Controlliamo come sempre i dati Meteo tramite l’ausilio fornito da ilMeteo.it Meteo Roma le news sul clima Mercoledì 9 Ottobre: giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, min 18°C, max 24°C. In particolare avremo nuvolosità sparsa al mattino e al pomeriggio, cielo coperto alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 24°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 6 sarà di 18°C. I venti saranno moderati da Sud sia al mattino che al pomeriggio con intensità di circa 20km/h, alla sera moderati da Sud-Sud-Est con intensità tra 18km/h e 23km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 5 e sarà di 220m. .com - Meteo Roma, le news sul clima di oggi Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024)per? Quali sono le previsioniche suggeriscono dagli esperti del settore? Ecco che cosa è previsto sulnella Capitale. Controlliamo come sempre i datitramite l’ausilio fornito da il.itlesulMercoledì 9 Ottobre: giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, min 18°C, max 24°C. In particolare avremo nuvolosità sparsa al mattino e al pomeriggio, cielo coperto alla sera. Durante la giornata disi registrerà una temperatura massima di 24°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 6 sarà di 18°C. I venti saranno moderati da Sud sia al mattino che al pomeriggio con intensità di circa 20km/h, alla sera moderati da Sud-Sud-Est con intensità tra 18km/h e 23km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 5 e sarà di 220m.

