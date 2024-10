Media, Tavares punta a profonda riorganizzazione Stellantis (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares prevede una profonda riorganizzazione in risposta al suo profit warning. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali Tavares potrebbe presentare la sua proposta al consiglio di amministrazione in programma nei prossimi giorni negli Stati Uniti. I tagli dovrebbero riguardare vari dipartimenti, ma anche i manager dei marchi. Non è chiaro se il piano di Tavares sarà sostenuto dal cda che dovrebbe parlare anche del futuro dell'amministratore delegato. Quotidiano.net - Media, Tavares punta a profonda riorganizzazione Stellantis Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'amministratore delegato diCarlosprevede unain risposta al suo profit warning. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le qualipotrebbe presentare la sua proposta al consiglio di amministrazione in programma nei prossimi giorni negli Stati Uniti. I tagli dovrebbero riguardare vari dipartimenti, ma anche i manager dei marchi. Non è chiaro se il piano disarà sostenuto dal cda che dovrebbe parlare anche del futuro dell'amministratore delegato.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stellantis - crisi profonda : Tavares in audizione l’11 ottobre. Pronto alle dimissioni? - Dopo il crollo in Borsa di ieri, e un futuro sempre più in bilico, il governo Meloni ha chiesto risposte immediate a John Elkann, presidente del gruppo, e a Carlos Tavares, amministratore delegato per chiarire il futuro del piano industriale e soprattutto fornire garanzie sui posti di lavoro in Italia. (Quifinanza.it)