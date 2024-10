Comingsoon.it - May December, il dramma con Natalie Portman e Julianne Moore arriva su Sky e in streaming su NOW

Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)interpreta un'attrice disposta ad indagare di proprio pugno nella vita di una donna che dovrà interpretare sul grande schermo in May, questa sera in prima TV su Sky Cinema Uno e insu NOW.