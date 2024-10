Quotidiano.net - Mase, decreto da un miliardo sullo sviluppo delle rinnovabili

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un nuovodel ministero dell'Ambiente indica i criteri di selezione per "sostenere, con un importo complessivo di une 62 milioni di euro, le imprese di tutte le dimensioni per la realizzazione di interventi di produzione di energia da fontie gli interventi per incrementare la capacità della rete". Lo ha adottato il ministro, Gilberto Pichetto, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, secondo quanto si legge in una nota. Viene così avviato il processo per attivare gli investimenti del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale (Pnric).