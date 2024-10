Liberoquotidiano.it - Manovra: Ascani, 'governo senza visione, aumenta tasse e dimentica sanità pubblica'

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - “Il Psb avrebbe dovuto essere un programma con, un documento dettagliato con riforme e obiettivi per finanzae politica economica del Paese dei prossimi 7 anni, invece ilha presentato al Parlamento un testo generico". Così Anna, vicepresidente della Camera e deputata dem. "Non c'è niente di ambizioso, né di realistico, con buona pace del ministro Giorgetti, che smentisce le promesse di crescita dell'esecutivo: non si tiene conto delle difficoltà delle famiglie, del ceto medio, che dovranno pagare per i servizi e l'assistenza negati per i tagli di questo, sobbarcarsi il carico di nuove imposte mentre già è cresciuta la pressione fiscale. Né si tiene conto di un'emergenza nazionale, quella sanitaria con la spesa a carico dei cittadini esplosa e 4,5 milioni di italiani che rinunciano a curarsi".