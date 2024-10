Ternitoday.it - Maltempo, danni in serie nell’Orvietano: allagato seminterrato di una villa in località Le Piane

Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tante operazioni dei vigili del fuoco martedì sera per far fronte all’ondata disoprattutto nel territorio dell’Orvietano. InLe, a Castel Giorgio, i vigili del fuoco sono intervenuti per svuotare dall’acqua ildi una villetta.