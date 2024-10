Maltempo al Nord, in Lombardia diramata l’allerta rossa per mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Protezione civile ha diramato un’allerta rossa in Lombardia e ha avvertito dell’arrivo di una perturbazione sul Centro-Nord, come effetti indiretti del passaggio dell’urgano Kirk in Europa. Nelle prossime ore, un sistema perturbato di origine atlantica raggiungerà il nostro Paese determinando una rapida ma intensa fase di Maltempo, con precipitazioni abbondanti e insistenti su gran parte delle regioni centro-settentrionali, accompagnata anche da un marcato rinforzo dei venti al Centro-Nord. Le previsioni per mercoledì sera e giovedì Dalla serata di mercoledì sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria e Lombardia; venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali su Liguria ed Emilia-Romagna, specie sui settori appenninici. Lettera43.it - Maltempo al Nord, in Lombardia diramata l’allerta rossa per mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Protezione civile ha diramato un’allertaine ha avvertito dell’arrivo di una perturbazione sul Centro-, come effetti indiretti del passaggio dell’urgano Kirk in Europa. Nelle prossime ore, un sistema perturbato di origine atlantica raggiungerà il nostro Paese determinando una rapida ma intensa fase di, con precipitazioni abbondanti e insistenti su gran parte delle regioni centro-settentrionali, accompagnata anche da un marcato rinforzo dei venti al Centro-. Le previsioni persera eDalla serata disono previste precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria e; venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali su Liguria ed Emilia-Romagna, specie sui settori appenninici.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - allerta rossa in Lombardia : venti forti al Centro Nord - Valutata inoltre allerta gialla sull’intero territorio di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria e su bacini di Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria”, spiegano sul sito. Allerta arancione su parte di Lombardia e su tutto il Trentino Alto Adige. Allerta rossa in Lombardia e piogge e venti forti al Centro-Nord. (Lapresse.it)

Maltempo : allerta rossa in Lombardia - venti forti al Centro Nord - Lo rende noto la Protezione civile. Valutata inoltre allerta gialla sull’intero territorio di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria e su bacini di Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria”, spiegano sul sito. (LaPresse) – Allerta rossa in Lombardia e piogge e venti forti al Centro-Nord. “Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 10 ottobre, ... (Lapresse.it)

Allerta rossa maltempo in Lombardia - venti forti al Centro Nord - Valutata inoltre allerta gialla sull'intero territorio di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria e su bacini di Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria. Attese anche mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 10 ottobre, allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico su settori della Lombardia; ... (Quotidiano.net)