Quotidiano.net - Lucio Malan (FdI): "L’opposizione sbaglia. E va contro Mattarella"

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Riteniamota la scelta deldi non partecipare alla votazione, a maggior ragione dopo l’appello del presidente della Repubblica Sergio". Il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato,, commenta così l’ottava fumata nera delle Camere riunite per votare il giudice costituzionale mancante. Senatore, avete deciso di votare scheda bianca per non bruciare il vostro candidato Francesco Saverio Marini? "Abbiamo ritenuto di votare scheda bianca di fronte a un’opposizione che valo spirito della norma costituzionale, costringendo sostanzialmente a non partecipare alla votazione. Non è un mistero che servivano i voti di maggioranza qualificata dei tre quinti del Parlamento a Camere riunite. Un atteggiamento ancor piùto dopo l’appello del presidente. Potevano almeno partecipare alla votazione.