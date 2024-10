Vanityfair.it - Longevità, «Abbiamo quasi raggiunto il tetto della durata massima della vita». E adesso?

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Secondo una ricerca pubblicata su Nature Aging da un gruppo di demografi dell’università di Harvard, non dobbiamo più aspettarci grandi passi avanti: «La battaglia dell’umanità per ottenere una lungasembra ampiamente conclusa». Ma non tutti sono d’accordo