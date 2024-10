LIVE – Roma-Karlovac 3-0 (25-9, 25-14, 25-16): andata trentaduesimi Challenge Cup femminile 2025 volley in DIRETTA (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La DIRETTA testuale LIVE di Roma-Karlovac, gara di andata dei trentaduesimi della Cev Challenge Cup 2024/2025 di volley femminile. Le Wolves di Giuseppe Cuccarini, reduci dal successo della Wevza Cup all’esordio in una competizione europea, vogliono conquistare subito una bella vittoria davanti ai propri tifosi per iniziare con il piede giusto questa nuova avventura. Dall’altra parte della rete c’è la formazione croata di coach Goran Zec, che vanno a caccia di punti importanti in trasferta, in vista del ritorno in casa del 16 ottobre. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18:00 di mercoledì 9 ottobre al Palazzetto dello Sport di Roma. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Latestualedi, gara dideidella CevCup 2024/di. Le Wolves di Giuseppe Cuccarini, reduci dal successo della Wevza Cup all’esordio in una competizione europea, vogliono conquistare subito una bella vittoria davanti ai propri tifosi per iniziare con il piede giusto questa nuova avventura. Dall’altra parte della rete c’è la formazione croata di coach Goran Zec, che vanno a caccia di punti importanti in trasferta, in vista del ritorno in casa del 16 ottobre. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18:00 di mercoledì 9 ottobre al Palazzetto dello Sport di. Sportface.

