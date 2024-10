LIVE – Paolini-Yuan 6-4 0-1, secondo turno Wta Wuhan 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Paolini-Yuan, incontro valevole per il secondo turno del torneo WTA 1000 di Wuhan 2024 (cemento outdoor). La toscana, reduce dal trionfo in doppio a Pechino insieme a Sara Errani, ha ricevuto un bye all’esordio in qualità di terza testa di serie. Davanti a lei c’è la top cinquanta padrona di casa, che al debutto ha piegato in rimonta la francese Clara Burel. L’azzurra si è aggiudicata in tre set l’unico precedente disputato nell’ottobre del 2023 e partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. La sua avversaria, infatti, oltre a disporre di un ottimo tennis, potrà contare anche sul supporto del pubblico di casa. La vincitrice otterrà il pass per gli ottavi di finale, dove incrocerà la propria racchetta con una delle sorelle Andreeva: Mirra, sedicesima testa di serie, oppure Erika, ripescata in tabellone in qualità di lucky loser. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo WTA 1000 di(cemento outdoor). La toscana, reduce dal trionfo in doppio a Pechino insieme a Sara Errani, ha ricevuto un bye all’esordio in qualità di terza testa di serie. Davanti a lei c’è la top cinquanta padrona di casa, che al debutto ha piegato in rimonta la francese Clara Burel. L’azzurra si è aggiudicata in tre set l’unico precedente disputato nell’ottobre del 2023 e partirà con i favori del pronosticole quote dei bookmakers. La sua avversaria, infatti, oltre a disporre di un ottimo tennis, potrà contare anche sul supporto del pubblico di casa. La vincitrice otterrà il pass per gli ottavi di finale, dove incrocerà la propria racchetta con una delle sorelle Andreeva: Mirra, sedicesima testa di serie, oppure Erika, ripescata in tabellone in qualità di lucky loser.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Paolini-Yuan 5-4 - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : primo set sulle montagne russe - l’azzurra serve per chiudere! - 15-0 Favolosa volèe stoppata di rovescio di Jasmine! 4-1 Risposta incisiva, rovescio in cross vincente: altro break! 15-40 Sbaglia un comodo dritto la cinese. Paolini è infatti quinta nella race ed ha un margine di circa 1400 punti su Zheng Quinwen, ottava, per poi scendere ancora di 293 punti trovando Danielle Collins a 3177 lunghezze. (Oasport.it)

LIVE – Paolini-Yuan 5-4 - secondo turno Wta Wuhan 2024 : RISULTATO in DIRETTA - PRIMO SET – Conferma il break Paolini, 3-1. L’azzurra si è aggiudicata in tre set l’unico precedente disputato nell’ottobre del 2023 e partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Sportface. PRIMO SET – Altre due palle break annullate da Yuan, si prosegue ai vantaggi. PRIMO SET – Scende a rete Yuan, 30-15. (Sportface.it)

LIVE Paolini-Yuan 4-3 - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : torna pericolosamente sotto la cinese nel 1° set - Ha un margine di circa 1400 punti su Zheng Quinwen, ottava, per poi scendere ancora di 293 punti trovando Danielle Collins a 3177 lunghezze. 40-30 Prima slice e comodo dritto. 40-40 Servizio, dritto e smash. 15-40 Altra ottima risposta sulla seconda, lenta, di dritto di Paolini! 15-30 Brava con il dritto, che atterra nei pressi della riga, in recupero Yuan. (Oasport.it)