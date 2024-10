Lettonia-Macedonia del Nord (Uefa Nations League C, 10-10-2024 ore 18:00 ): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si apre la seconda finestra dedicata alle nazionali di questa stagione calcistica, e la apre la gara del gruppo 4 di Nations League C tra Lettonia e Macedonia del Nord. I vilki di Nicolato sono al momento a quota 3 nel girone grazie al successo di misura contro Far Oer, anticipato dal pesante KO contro l’Armenia. Per i momento il bilancio dell’ex tecnico della nostra Under InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Lettonia-Macedonia del Nord (Uefa Nations League C, 10-10-2024 ore 18:00 ): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si apre la seconda finestra dedicata alle nazionali di questa stagione calcistica, e la apre la gara del gruppo 4 diC tradel. I vilki di Nicolato sono al momento a quota 3 nel girone grazie al successo di misura contro Far Oer, anticipato dal pesante KO contro l’Armenia. Per i momento il bilancio dell’ex tecnico della nostra Under InfoBetting: Scommesse Sportive e

