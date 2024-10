Liberoquotidiano.it - Les Filles d'Eva e i pop up di successo durante la stagione estiva

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)lacon tantissimo, Lesd'Eva ha realizzato un Pop-Up presso le note boutiques di Antonioli ad Ibiza e Helmè a Catania.Matteo Manzini porta la sua visione anticonformista da Antonioli, nell'iconica località delle Baleari, trasformando lo spazio della boutique dedicato al brand in un luogo dove il passato e il presente si incontrano, per celebrare l'originalità di uno stile femminile senza tempo. "Il pop-up situato all'interno dello store Antonioli, retailer di riferimento per la moda internazionale, è stato dedicato ad una capsule collection in vendita esclusivamente da Antonioli Ibiza", raccontano dal quartier generale di Lesd'Eva.