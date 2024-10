Ilgiorno.it - Legnano, usavano la casa come base per lo spaccio: in manette coppia di conviventi

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)(Milano), 9 ottobre 2024 – Rifornivano di droga da smerciare il pusher arrestato nel novembre del 2023 dopo un controllo dei carabinieri in un bar die gli altri “clienti” dell’attività illecita utilizzandola propria abitazione a: ieri, 8 ottobre, a conclusione delle indagini i carabinieri della Compagnia di, hanno eseguito l’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini del Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di un uomo e una donna – 36 lui, pregiudicato, e 30 anni lei, incensurata –,, italiani, residenti a, indagati in concorso per detenzione edi sostanze stupefacenti e destinatari rispettivamente della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.