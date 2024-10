Ilgiorno.it - Legnano, freddo anomalo inatteso: riscaldamenti accesi per un massimo di 7 ore al giorno

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Fa, in maniera inattesa, e gli impianti di riscaldamento si possono accendere anche senza ordinanza comunale: a spiegare la situazione sono i portavoce di Palazzo Malinverni. "A seguito delle tante telefonate giunte in questi giorni in municipio per sapere quando e se è possibile accendere gli impianti termici – spiegano dal Comune - si ricorda che, per legge, al di fuori del periodo di accensione consentito (15 ottobre – 15 aprile per la Zona E in cui ricade il Comune di) e senza bisogno di ordinanze sindacali, gli impianti termici possono essere attivati dal responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata, quindi per 7 ore".Â