Le previsioni meteo di oggi 9 ottobre ad Avellino (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A Avellino oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 16mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la Avellinotoday.it - Le previsioni meteo di oggi 9 ottobre ad Avellino Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Acieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 16mm di pia nelle prossime ore. Durante la giornata dila temperatura massima registrata sarà di 25°C, la

