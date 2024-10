La sepoltura milionaria di Re Harald e Regina Sonja

Leggi tutta la notizia su .com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Life&People.it Se la morte è una livella, l’unico possibile epilogo di tutte le storie umane è una degna, lusso a cui purtroppo non tutti riescono ad accedere. Per i sepolcri di Re, il governo norvegese avrebbe stanziato addirittura venti milioni di corone, pari a circa due milioni di euro, nient’altro che il preventivo di un notissimo studio di architettura di Oslo, assoldato per la costruzione delle due tombe. Dopotutto, inumare i sovrani con tutta la cura e la devozione del caso, era abitudine consolidata perfino nell’antico Egitto, ben più di 3000 anni fa. Piramidi a parte, i mausolei più esclusivi vengono ancora oggi riservati alle persone più abbienti, che non badano a spese per garantirsi unache sia davvero lussuosa e confortevole. Privilegiata, proprio come lo è stata la loro fortunatissima esistenza terrena.