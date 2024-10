Fanpage.it - La scelta di Harbir: “Mio figlio è morto, ora scongeleremo il suo sperma per avere un nipote”

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una coppia indiana, dopo una lunga battaglia legale, potrà usare lodeldefunto per fecondare gli ovuli di una madre surrogata. La riproduzione postuma è un tema divisivo. In Italia la pratica è proibita, in molti Paesi è sufficiente un modulo di consenso firmato dal legittimo proprietario.