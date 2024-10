La Promessa, anticipazioni 10 ottobre: Manuel e Jana alla ricerca dei medicinali per salvare Curro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Domani alle 19:40 circa torna La Promessa, la soap spagnola che Rete 4 trasmette dal lunedì alla domenica nel preserale: di seguito le anteprime della trama. Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 giovedì 10 ottobre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Martina confessa a Catalina il suo amore per Curro. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. anticipazioni de La Promessa, Cruz rimprovera Don Romulo: i sospetti sulla battuta di caccia Grazie alla trasfusione di sangue Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 10 ottobre: Manuel e Jana alla ricerca dei medicinali per salvare Curro Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Domani alle 19:40 circa torna La, la soap spagnola che Rete 4 trasmette dal lunedìdomenica nel preserale: di seguito le anteprime della trama. Il prossimo episodio de Laandrà in onda su Rete 4 giovedì 10alle 19:40. Ecco un'anteprima delledella puntata: Martina confessa a Catalina il suo amore per. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista èExpósito arrivatatenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.de La, Cruz rimprovera Don Romulo: i sospetti sulla battuta di caccia Grazietrasfusione di sangue

