Brindisireport.it - La pasta di mandorle nella tradizione dolciaria locale: due appuntamenti a San Pietro

Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) SANVERNOTICO – “E tu di chesei?”. La mandorla al centro dei due incontri presso l’associazione culturale “Proposte” di SanVernotico in via Stazione, 20. Venerdì 11 e venerdì 18 ottobre l’associazione accoglierà gli esperti per approfondire l’importante tema delle