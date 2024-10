Fanpage.it - La donna che si è fusa con un’intelligenza artificiale: “Ha trasformato la mia identità”

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Avital Meshi è una biologa comportamentale e una New Media Artist. Per diversi mesi ha indossato GPT-me, un dispositivo alimentato dall'intelligenzache le ha suggerito cosa dire e come rispondere alle conversazioni. A Fanpage.it ha raccontato cosa è successo durante questo esperimento.