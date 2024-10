La donna che partorisce in autostrada tra Milano e Monza (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una donna ha partorito in un'auto lungo l'autostrada A4, Milano-Venezia, all'altezza di Monza. Il lieto evento è avvenuto alle 7.30 di martedì, stando a quanto riferito dalla questura di via Fatebenefratelli. La mamma è stata aiutata dagli agenti della polizia stradale, arrivati pochi minuti dopo Monzatoday.it - La donna che partorisce in autostrada tra Milano e Monza Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Unaha partorito in un'auto lungo l'A4,-Venezia, all'altezza di. Il lieto evento è avvenuto alle 7.30 di martedì, stando a quanto riferito dalla questura di via Fatebenefratelli. La mamma è stata aiutata dagli agenti della polizia stradale, arrivati pochi minuti dopo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Urla di aiuto sull'A4 : donna partorisce sulla Milano-Venezia con l'aiuto della Polizia - U. . Veniva subito allertata la pattuglia in servizio di vigilanza. . Stamattina alle ore 7. E del Centro Operativo Autostradale di Novate Milanese (MI) una richiesta di soccorso ed emergenza da parte di un cittadino che si limitava ad urlare "Bambino Bambino" , mentre in sottofondo si sentivano urla femminili. (Gazzettadelsud.it)

La donna che partorisce in autostrada tra Milano e Monza - Una donna ha partorito in un'auto lungo l'Autostrada A4, Milano-Venezia, all'altezza di Monza. . . . 30 di martedì, stando a quanto riferito dalla questura di via Fatebenefratelli. Il lieto evento è avvenuto alle 7. La mamma è stata aiutata dagli agenti della polizia stradale, arrivati pochi minuti dopo. (Milanotoday.it)

Sgomberato appartamento occupato abusivamente a Torino Barriera di Milano : allontanata una donna con la figlia - Nella mattinata di ieri, venerdì 4 ottobre 2024, un appartamento occupato abusivamente nel condominio Atc di via Cimarosa 30 a Torino è stato sgomberato grazie a un’operazione congiunta della polizia di Stato, della polizia locale di Torino e della stessa agenzia che lo gestisce. Le forze... (Torinotoday.it)