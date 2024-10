La denuncia di lady Serginho: “Buttate il vape, ha ucciso mio figlio” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In un video pubblicato su Instagram, Lia Paiva, moglie dell’ex calciatore brasiliano del Milan Serginho, ha raccontato la tragica scomparsa del figlio Diego, avvenuta lo scorso 7 agosto. Il 20enne è morto dopo un’infezione batterica che, partendo dalla spalla, si era diffusa in tutto il corpo, provocando il collasso dei polmoni. Due mesi dopo la tragedia, la donna ha voluto lanciare un messaggio contro l’uso del vape, che avrebbe aggravato la situazione del figlio: “Non fumate questa roba, perché uccide” spiega Lia. Lapresse.it - La denuncia di lady Serginho: “Buttate il vape, ha ucciso mio figlio” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In un video pubblicato su Instagram, Lia Paiva, moglie dell’ex calciatore brasiliano del Milan, ha raccontato la tragica scomparsa delDiego, avvenuta lo scorso 7 agosto. Il 20enne è morto dopo un’infezione batterica che, partendo dalla spalla, si era diffusa in tutto il corpo, provocando il collasso dei polmoni. Due mesi dopo la tragedia, la donna ha voluto lanciare un messaggio contro l’uso del, che avrebbe aggravato la situazione del: “Non fumate questa roba, perché uccide” spiega Lia.

