Calcionews24.com - Konaté: «Israele? Siamo qui per giocare, ma non siamo indifferenti alla guerra»

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le parole di Ibrahima, difensore della Francia e del Liverpool, sul prossimo impegno di Nations League conIbrahimaha parlato in conferenza stampa prima di-Francia, prossimo impegno per i transalpini in Nations League: di seguito le sue parole.– «Noiqui pera calcio, non ci importa dell’avversario.