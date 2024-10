Klopp, nuova vita da dirigente: sarà responsabile delle squadre Red Bull (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'ex Liverpool si occuperà di Lipsia, New York e Salisburgo. Nel contratto una clausola per liberarsi in caso di chiamata dalla nazionale tedesca nuova avventura per Jürgen Klopp. L'ex allenatore del Liverpool è stato nominato responsabile del calcio globale alla Red Bull, come ha annunciato il colosso delle bevande energetiche in un post su X. Sbircialanotizia.it - Klopp, nuova vita da dirigente: sarà responsabile delle squadre Red Bull Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'ex Liverpool si occuperà di Lipsia, New York e Salisburgo. Nel contratto una clausola per liberarsi in caso di chiamata dalla nazionale tedescaavventura per Jürgen. L'ex allenatore del Liverpool è stato nominatodel calcio globale alla Red, come ha annunciato il colossobevande energetiche in un post su X.

