Milanotoday.it - Julia Ituma, il tenero ricordo delle ex compagne di squadra per il suo 20° compleanno

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Morire è solo non essere visto. Il verso messo nero su bianco da Fernando Pessoa si addice a tantissime situazioni e una di queste riguarda una giovane pallavolista milanese scomparsa un anno e mezzo fa.ha perso la vita in modo tragico il 13 aprile 2023 mentre si trovava in trasferta