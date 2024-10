Juan Jesus: “Pedinato e auto scassinata, sicurezza zero” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il difensore brasiliano racconta la sua disavventura "sicurezza zero". Così il difensore del Napoli Juan Jesus, ha denunciato, attraverso i social, il tentato furto della sua automobile, avvenuto nella notte nel capoluogo campano. Il difensore ha reso noto l'accaduto postando due storie su Instagram, con tanto di video della vettura scassinata. "sicurezza zero, Pedinato per Sbircialanotizia.it - Juan Jesus: “Pedinato e auto scassinata, sicurezza zero” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il difensore brasiliano racconta la sua disavventura "". Così il difensore del Napoli, ha denunciato, attraverso i social, il tentato furto della suamobile, avvenuto nella notte nel capoluogo campano. Il difensore ha reso noto l'accaduto postando due storie su Instagram, con tanto di video della vettura. "per

Scassinata l’auto di Juan Jesus - il duro sfogo del difensore brasiliano : “Fate vomitare!” - Un bruttissimo risveglio per Juan Jesus, difensore del Napoli, che questa mattina si è ritrovato l’auto scassinata, evidentemente nel tentativo di rubarla. . Che brutta sensazione, fate vomitare!”. Donnarumma a Parigi fu addirittura immobilizzato nella sua casa con la sua compagna da malviventi, mentre tanti altri giocatori sono stati derubati nelle principali metropoli d’Italia: da Smalling e ... (Dayitalianews.com)

Auto di Juan Jesus scassinata a Napoli - sfogo del difensore nella notte : "In questa città mai più al sicuro" - Nottata da incubo per Juan Jesus che al rientro da una vacanza con la famiglia ha dovuto affrontare un tentativo di furto della sua auto. (Notizie.virgilio.it)

Disavventura nella notte per Juan Jesus - il duro sfogo del difensore del Napoli - Quello che è accaduto stanotte è soltanto la ciliegina della torta – è il commento dello stesso Juan Jesus – nell’arco di un mese ho trovato nella macchina ben 5 airtag (geocalizzatore). Il video mostra la sua macchina, un SUV, con i finestrini rotti e gli interni devastati. “Sicurezza zero, dopo quasi un mese da pedinato, oggi hanno provato a portare via la macchina. (Calcioweb.eu)