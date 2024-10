Italia - Belgio, per Spalletti è una "partita spartiacque" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) AGI - Quella contro il Belgio sarà una "partita spartiacque, perché per noi vincerla vorrebbe dire molte cose. Ci permetterebbe di consolidare quello che abbiamo visto fino a questo momento e di fare tutte le cose un po' più tranquillamente". Cosi' Luciano Spalletti a Vivo Azzurro Tv, alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro il Belgio. Dall'alto del primo posto del girone, frutto dei sei punti conquistati nelle prime due trasferte di Parigi e Budapest con i vicecampioni del mondo della Francia e Israele, domani sera la Nazionale andrà a caccia della terza vittoria consecutiva in Nations League. Un altro successo spianerebbe la strada verso i quarti di finale, permettendo all'Italia di presentarsi da testa di serie al sorteggio per il prossimo Mondiale. Agi.it - Italia - Belgio, per Spalletti è una "partita spartiacque" Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) AGI - Quella contro ilsarà una ", perché per noi vincerla vorrebbe dire molte cose. Ci permetterebbe di consolidare quello che abbiamo visto fino a questo momento e di fare tutte le cose un po' più tranquillamente". Cosi' Lucianoa Vivo Azzurro Tv, alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro il. Dall'alto del primo posto del girone, frutto dei sei punti conquistati nelle prime due trasferte di Parigi e Budapest con i vicecampioni del mondo della Francia e Israele, domani sera la Nazionale andrà a caccia della terza vittoria consecutiva in Nations League. Un altro successo spianerebbe la strada verso i quarti di finale, permettendo all'di presentarsi da testa di serie al sorteggio per il prossimo Mondiale.

