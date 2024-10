Israele-Hezbollah, è battaglia in Libano. Due morti per i razzi nello Stato ebraico. Attesa per il colloquio Biden-Netanyahu sull’Iran (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Due cittadini israeliani, un uomo e una donna, sono rimasti uccisi oggi a Kiryat Shmona da un razzo lanciato dal Libano. I missili di Hezbollah non facevano vittime in Israele dal 27 luglio scorso, quando 12 ragazzini rimasero uccisi dall’impatto di un razzo sul campetto da calcio di Majdal Shams, nel Golan. Nel sud del Libano intanto ci sarebbero stati nelle scorse ore nuovi scontri diretti tra truppe Idf e miliziani di Hezbollah, all’altezza della località di Meis-el-Jabal. Il segno che Israele sta provando a sfondare le resistenze del movimento sciita nella sua roccaforte. Ieri in analoghi scontri tre soldati dello Stato ebraico sono rimasti seriamente feriti, riporta il Times of Israel. L’aviazione israeliana ha anche lanciato nuovi raid aerei su diverse località del sud del Libano nel tentativo di piegare Hezbollah. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Due cittadini israeliani, un uomo e una donna, sono rimasti uccisi oggi a Kiryat Shmona da un razzo lanciato dal. I missili dinon facevano vittime indal 27 luglio scorso, quando 12 ragazzini rimasero uccisi dall’impatto di un razzo sul campetto da calcio di Majdal Shams, nel Golan. Nel sud delintanto ci sarebbero stati nelle scorse ore nuovi scontri diretti tra truppe Idf e miliziani di, all’altezza della località di Meis-el-Jabal. Il segno chesta provando a sfondare le resistenze del movimento sciita nella sua roccaforte. Ieri in analoghi scontri tre soldati dellosono rimasti seriamente feriti, riporta il Times of Israel. L’aviazione israeliana ha anche lanciato nuovi raid aerei su diverse località del sud delnel tentativo di piegare

