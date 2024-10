Incidente sul lavoro a Salsomaggiore: 69enne cade da un'impalcatura e muore (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gravissimo Incidente sul lavoro nel pomeriggio di mercoledì 9 ottobre a Salsomaggiore Terme. Un lavoratore di 69 anni, che stava effettuando alcuni interventi di ristrutturazione all'interno di un'abitazione privata, è caduto da un'impalcatura - per cause in corso di accertamento - ed è morto sul Parmatoday.it - Incidente sul lavoro a Salsomaggiore: 69enne cade da un'impalcatura e muore Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gravissimosulnel pomeriggio di mercoledì 9 ottobre aTerme. Un lavoratore di 69 anni, che stava effettuando alcuni interventi di ristrutturazione all'interno di un'abitazione privata, è caduto da un'- per cause in corso di accertamento - ed è morto sul

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente sul lavoro a Salsomaggiore : 70enne cade da un'impalcatura e muore - . Gravissimo incidente sul lavoro nel pomeriggio di mercoledì 9 ottobre a Salsomaggiore Terme. Un lavoratore di 70 anni, che stava effettuando alcuni interventi di ristrutturazione all'interno di un'abitazione privata, è caduto da un'impalcatura - per cause in corso di accertamento - ed è morto sul. (Parmatoday.it)

Incidente sul lavoro a Salsomaggiore : 70enne cade da un'impalcatura e muore - Gravissimo incidente sul lavoro nel pomeriggio di mercoledì 9 ottobre a Salsomaggiore Terme. Un lavoratore di 70 anni, che stava effettuando alcuni interventi di ristrutturazione all'interno di un'abitazione privata, è caduto da un'impalcatura - per cause in corso di accertamento - ed è morto sul. (Parmatoday.it)

Incidente sul lavoro - operaio ferito alle gambe da un macchinario - . L'incidente è avvenuto poco prima delle 11,30 di oggi, mercoledì 9 ottobre, durante lo svolgimento delle attività. Incidente sul lavoro a Vignanello. . Un operaio di un'azienda del settore vinicolo in località Centignano è rimasto ferito alle gambe da un macchinario, presumibilmente una lamiera. (Viterbotoday.it)