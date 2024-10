Fanpage.it - In Tv i 40enni sono ancora “giovani”, intrappolati in una definizione che consola solo lo spettatore

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Cattelan, De Martino, Ceran, Delogu, in questa stagione televisiva molti volti "giovani" si prendono il loro spazio in Tv. Ma giovani per chi? Tutti oltre il target 15-34, imprigionati in unafunzionale al bisogno di chi guarda, meno a definire la realtà di professionisti che fanno questo lavoro da anni.