Il rally delle Marche parte da San Severino

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Manca poco più d’un mese al 17esimoautomobilistico(nella foto: il finale 2023) in calendario per il 16 e 17 novembre, ma intanto sono state anticipate importanti novità. La competizione, ultima prova del campionato italianoTerra, organizzata da PRS Group in collaborazione con tre Comuni, avrà il quartier generale e l’arrivo a Cingoli, ma il percorso interesserà anche i territori di Sane Gagliole. Proprio dalla piazza del Popolo di Sanè fissata lanza alle 6.31 di domenica 17. L’arrivo è previsto per le 17.30 a Cingoli. I piloti lotteranno per il titolo tricolore, sul tracciato di 360 km. Per garantire la sicurezza e la tutela del territorio, lo sviluppo del percorso ufficiale resterà riservato fino a pochi giorni prima dell’evento agonistico. Gianfilippo Centanni