Ilpescara.it - Il piano condiviso per far sì che l'acqua sia sempre garantita, evitare le privatizzazioni e sistemare la rete idrica

Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Obiettivi a breve, medio e lungo termine per affrontare un’emergenzache prima di tutto ha bisogno di un cambio culturale che risponda al bisogno di pensare nell’ottica del risparmio della fondamentale risorsa, ma che ha anche bisogno di risposte immediate per fronteggiare un problema che