Il parroco: “Santa Rosa ha guarito una donna cieca”, la Curia: “Non ci sarà nessuna indagine” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Non ci sarà nessuna indagine sul presunto miracolo del cuore di Santa Rosa ad una donna, che ha detto di aver riacquistato la vista durante il sorvolo su Viterbo. Lo ha detto la Curia vescovile, la cittadina vuole restare anonima. Fanpage.it - Il parroco: “Santa Rosa ha guarito una donna cieca”, la Curia: “Non ci sarà nessuna indagine” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Non ciindagine sul presunto miracolo del cuore di Santaad una, che ha detto di aver riacquistato la vista durante il sorvolo su Viterbo. Lo ha detto lavescovile, la cittadina vuole restare anonima.

Miracolo di santa Rosa - non ci sarà nessuna indagine : "Lo ha chiesto la donna coinvolta" - Presunto miracolo di santa Rosa, la curia di Viterbo interviene nuovamente rendendo noto il desiderio della persona coinvolta, una donna appartenente alla diocesi, di rimanere anonima e di non avviare alcun tipo di indagine o procedimento ufficiale. "La persona in oggetto - fa sapere la curia -... (Viterbotoday.it)

"Una donna ha riacquistato la vista" : miracolo di Santa Rosa a Viterbo? La Curia non nega : cosa è successo - L'annuncio lo ha dato Don Claudio, come riporta Tusciaweb: "Durante il trasporto del cuore di santa Rosa in elicottero una donna ha riacquistato la vista… è un miracolo". E ancora: "Ma è altrettanto necessario, oltre che opportuno, che la semplice notificazione di una notizia, appunto per la sua singolarità, debba poi trovare il dovuto riscontro attraverso procedure, articolate e ... (Liberoquotidiano.it)