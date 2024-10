Quotidiano.net - Il Papa riceverà venerdì il presidente ucraino Zelensky

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)Francescoin udienzamattina in Vaticano ilVolodymyr. Lo rende noto la Sala stampa della Santa Sede. L'appuntamento al Palazzo apostolico è fissato alle 9.30. E' la terza volta che ilsi incontrano, dopo l'udienza in Vaticano del 13 maggio 2023, e dopo l'incontro bilaterale del 14 giugno scorso in occasione del vertice del G7 a Borgo Egnazia, in Puglia. Subito prima dell'udienza a, il Ponteficeanche il premier spagnolo Pedro Sanchez. L'incontro è fissato per le ore 9.00.