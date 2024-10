Laverita.info - Il Papa chiede un «obolo» per le Ong

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) In un colloquio con i gesuiti, Francesco usa la Bibbia per spingere sull’immigrazionismo. Poi strizza l’occhio a Open Arms e affini, da sempre a caccia di aiuti per le loro «attività».