Il Nobel per la Chimica va a David Baker, Demis Hassabis e John M. Jumper per le scoperte sulle proteine (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Royal Swedish Academy of Sciences ha assegnato il Premio Nobel 2024 per la Chimica al professore dell'Università di Washington David Baker "per la progettazione computazionale delle proteine" e a Demis Hassabis, ceo di Google DeepMind, e John M. Jumper, ricercatore senior della stessa azienda, "per la previsione della struttura proteica". L'americano David Baker è riuscito nell'impresa quasi impossibile di costruire tipi di proteine ??completamente nuovi. Demis Hassabis, americano anche lui, e John Jumper, di nazionalità britannica, hanno invece sviluppato un modello di intelligenza artificiale per risolvere un problema vecchio di 50 anni: prevedere le strutture complesse delle proteine. Queste scoperte hanno un potenziale enorme. Le proteine ??sono generalmente costituite da 20 diversi aminoacidi, che possono essere descritti come gli elementi costitutivi della vita. Ilfoglio.it - Il Nobel per la Chimica va a David Baker, Demis Hassabis e John M. Jumper per le scoperte sulle proteine Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Royal Swedish Academy of Sciences ha assegnato il Premio2024 per laal professore dell'Università di Washington"per la progettazione computazionale delle" e a, ceo di Google DeepMind, eM., ricercatore senior della stessa azienda, "per la previsione della struttura proteica". L'americanoè riuscito nell'impresa quasi impossibile di costruire tipi di??completamente nuovi., americano anche lui, e, di nazionalità britannica, hanno invece sviluppato un modello di intelligenza artificiale per risolvere un problema vecchio di 50 anni: prevedere le strutture complesse delle. Questehanno un potenziale enorme. Le??sono generalmente costituite da 20 diversi aminoacidi, che possono essere descritti come gli elementi costitutivi della vita.

