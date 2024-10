Strumentipolitici.it - Il Malawi appoggia Israele, legato anche da un accordo di esportazione di mano d’opera

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per la sua violentissima risposta agli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023ha ricevuto l’appoggio diplomatico di pochi Stati al mondo. Uno di questi è il, Paese dell’Africa sud-orientale estremamente povero e senza sbocco sul mare. Nonostante le proteste interne e le critiche esterne, il suo governo ha sempre descrittocome un alleato di lungo corso e un vero amico. Solidarietà diplomatica Ilha dato il suo appoggio diplomatico in tutte le occasioni in cui ha potuto. Ad esempio per il voto all’ONU sulle risoluzioni per il cessate-il-fuoco o il riconoscimento della Palestina come Stato sovrano e membro delle Nazioni Unite. Si è sempre astenuto o addirittura ha votato contro. Lo scorso aprile ha finalmente aperto un’ambasciata a Tel Aviv, dopo sessant’anni di rapporti ufficiali senza una presenza diplomatica in loco.