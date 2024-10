Napolitoday.it - Il giallo dei pazienti fantasma. La denuncia del medico di base |VIDEO

Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'ombra degli studi abusivi scuote il mondo dei medici di famiglia. In una sanità in cui i medici discarseggiano come l'acqua nel deserto c'è chi non riesce ad avere un numero sufficiente di. E' il caso di Fabio Balzano che nel giugno 2023 ha risposto a un bando pubblicato dalla