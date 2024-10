Il gelo tra Giorgia Meloni e Guido Crosetto, che diserta i Cdm: «Non capisco, qualcuno fa le bizze» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Non capisco». Due sole parole per Giorgia Meloni. E un obiettivo: il ministro della Difesa Guido Crosetto. Che da tempo a quanto pare non partecipa più ai consigli dei ministri. Un numero così alto di assenze che non poteva essere una coincidenza. Si tratta di una protesta silenziosa. Stigmatizzata chiaramente dalla premier: «Per i ministri venire in CdM è un dovere. Dopodiché si va avanti lo stesso. Il governo non si ferma perché qualcuno fa le bizze». Le assenze ammontano in totale a una decina. L’ultima presenza è stata quella in cui si è formalizzata la nomina di Luciano Portolano a capo di Stato Maggiore della Difesa. Ma i gossip di Palazzo Chigi raccontano anche di una serie di battute «agrodolci» sulla presidente del Consiglio fatte da Crosetto davanti a molti testimoni. A cui Meloni ha ritenuto di non dover rispondere. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Non». Due sole parole per. E un obiettivo: il ministro della Difesa. Che da tempo a quanto pare non partecipa più ai consigli dei ministri. Un numero così alto di assenze che non poteva essere una coincidenza. Si tratta di una protesta silenziosa. Stigmatizzata chiaramente dalla premier: «Per i ministri venire in CdM è un dovere. Dopodiché si va avanti lo stesso. Il governo non si ferma perchéfa le». Le assenze ammontano in totale a una decina. L’ultima presenza è stata quella in cui si è formalizzata la nomina di Luciano Portolano a capo di Stato Maggiore della Difesa. Ma i gossip di Palazzo Chigi raccontano anche di una serie di battute «agrodolci» sulla presidente del Consiglio fatte dadavanti a molti testimoni. A cuiha ritenuto di non dover rispondere.

