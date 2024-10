Linkiesta.it - I tre tagli di tonno rosso nella cucina giapponese

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Maguro per i giapponesi eper noi italiani. Un pesce tra i più grandi del Mediterraneo e il più grande della sua specie, con misure che arrivano fino ai tre metri di lunghezza e ai 650 chilogrammi di peso. Un prodotto prelibatissimo che siamo abituati a vedere sulle nostre tavole ormai da tempo. Soprattutto da quando le tradizioni culinarie del Sol Levante hanno spopolato e sono diventate parte integrante della nostra vita gastronomica. Ma delin realtà non si conoscono così profondamente tutti i det, come i trefondamentali da distinguere per approcciarsi alla. Ma andiamo con ordine. Intanto, l’aggettivoderiva dalla caratteristica colorazione della sua carne, dovuta alla grande quantità di mioglobina, proteina che trasporta l’ossigeno nei muscoli.