I killer visti dalle telecamere, la schiuma da estintore sul motorino: omicidio di Pisa, le ultime

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Sono due persone. Due figure inquadrate da alcune. Potrebbero essere loro idi Beni Arshiaj, 37 anni, muratore di origini albanesi ucciso nella serata di domenica 6 ottobre a Oratoio,, non lontano dalla chiesa di San Michele dove si stava tenendo una processione. Ucciso in maniera pianificata in quello che sembra configurarsi come un vero e proprio agguato di certo non organizzato da sprovveduti. E adesso le indagini entrano nel vivo. Si cerca di non tralasciare ogni dettaglio, compreso tutto quello che possono aver filmato ledei negozi ma anche dei privati della zona. L’uomo lascia la moglie e i figli di nove e cinque anni. E si concentrerebbero sulle sagome di due persone riprese da una telecamera di sorveglianza gli accertamenti della polizia.