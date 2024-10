Fanpage.it - I 7 oggetti vietati dai pediatri: “Non teneteli nella stanza dei bambini”

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dai mobili non fissati alla parete agli insospettabili cordoni per le tende, un gruppo di esperti ha indicato alcunimolto comuni nelle camere dei bambini ma che potrebbero rappresentare un rischio per la loro incolumità .