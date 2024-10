Ilfoglio.it - Hezbollah cerca un leader e prepara la scissione dalla guerra di Gaza

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Haifa,nostra inviata. Non accadeva dal 2006 che Haifa venisse attaccata con tanta potenza e anzi, nel 2006, a cadenza di circa tre lanci al giorno, non er Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti