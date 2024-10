Ilgiorno.it - Ha aperto il Punto Salute : "Risposte sui servizi sanitari"

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Fnp Cisl e Cisl aprono ilnella sede del sindacato dei pensionati di via Dante. Allo sportello i cittadini potranno chiedere informazioni e assistenza sul diritto e l’accesso alle cure. "Il nostro obiettivo è dare le primea chi, spesso, non sa che cosa fare. C’è un problema importante con le liste di attesa: molte persone si trovano a dover aspettare mesi per una visita o un esame che il medico ha prescritto entro 30 giorni, anche se, secondo la legge, i tempi della prescrizione vanno rispettati - spiega Luigi Maffezzoli per Fnp Cisl Milano Metropoli -. Oppure gli utenti non sanno come ottemperare a procedure che cambiano, per esempio per il contrassegno disabili. Qui daremo informazioni per orientare i cittadini e aiutarli".