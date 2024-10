Guerra in Ucraina, salta il vertice tra leader a Ramstein. Pace sempre più lontana (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Rinviato il vertice sull'Ucraina in programma per sabato nella base americana a Ramstein, in Germania. Sarebbe stato il primo a livello di leader. Nessuna nuova data è stata per ora indicata. Ma intanto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è in Croazia per un summit Ucraina-Europa sudorientale. E domani dovrebbe essere a Roma. In serata dovrebbe vedere la premier Giorgia Meloni per una cena a Villa Doria Pamphili. Venerdì sarà ricevuto in udienza dal Papa in Vaticano. Oltre alla tappa a Roma, il presidente ucraino nei prossimi giorni dovrebbe raggiungere anche altri capitali europee. Sul campo, intanto, il ministero della Difesa di Mosca annuncia di aver ripreso il controllo di due località nella regione di Kursk, dove erano arrivati gli ucraini nell'offensiva a sorpresa della scorsa estate. Iltempo.it - Guerra in Ucraina, salta il vertice tra leader a Ramstein. Pace sempre più lontana Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Rinviato ilsull'in programma per sabato nella base americana a, in Germania. Sarebbe stato il primo a livello di. Nessuna nuova data è stata per ora indicata. Ma intanto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è in Croazia per un summit-Europa sudorientale. E domani dovrebbe essere a Roma. In serata dovrebbe vedere la premier Giorgia Meloni per una cena a Villa Doria Pamphili. Venerdì sarà ricevuto in udienza dal Papa in Vaticano. Oltre alla tappa a Roma, il presidente ucraino nei prossimi giorni dovrebbe raggiungere anche altri capitali europee. Sul campo, intanto, il ministero della Difesa di Mosca annuncia di aver ripreso il controllo di due località nella regione di Kursk, dove erano arrivati gli ucraini nell'offensiva a sorpresa della scorsa estate.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ucraina - Zelensky in Croazia per vertice con leader Balcani - ” Al vertice nel formato ‘Ucraina+12’, discuteremo degli sforzi internazionali per implementare la ‘Formula di pace’, la nostra risposta congiunta con i partner alle sfide della sicurezza, nonché la cooperazione nel percorso verso l’Unione europea e la Nato”. . “Con il Primo Ministro Plenkovic, discuteremo di ulteriore cooperazione in materia di difesa, riabilitazione dei nostri soldati feriti in ... (Lapresse.it)

Francia - Macron accoglie i leader al 19° Vertice della Francofonia - “Creare, innovare, intraprendere in francese”, il tema della due giorni partita a Villers-Cotterêts e che proseguirà sabato al Grand Palais di Parigi. . Una ciquantina gli Stati che partecipano all’evento che dopo 33 anni torna in Francia. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha accolto a Parigi i leader arrivati in Francia per il 19esimo Vertice della Francofonia. (Lapresse.it)

Innalzamento del livello dei mari e resistenza antimicrobica : i leader mondiali alla prova Onu del Vertice del Futuro - In particolare, su quest’ultimo tema ci si concentrerà sul rafforzamento della cooperazione internazionale. Le nostre istituzioni non riescono a tenere il passo, perché sono state progettate per un’altra epoca e un altro mondo”. Guterres: “La crisi climatica continua ad accelerare” Come già accennato, tra gli argomenti principali ci sono la crescente minaccia dell’innalzamento del livello del ... (Cityrumors.it)