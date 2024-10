Governo tedesco taglia le stime il pil nel 2024 -02%

Governo tedesco taglia le stime, il pil nel 2024 -0,2% (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nelle stime autunnali il Governo tedesco rivede al ribasso le previsioni sul Pil della Germania per l'anno in corso, che vedrà la crescita contrarsi di un -0.2%. Nel 2025, stando ai dati presentati oggi a Berlino, è prevista una ripresa con una crescita del +1,1, e la tendenza al miglioramento si consoliderebbe nel 2026 con una previsione del +1,6%. Quotidiano.net - Governo tedesco taglia le stime, il pil nel 2024 -0,2% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nelleautunnali ilrivede al ribasso le previsioni sul Pil della Germania per l'anno in corso, che vedrà la crescita contrarsi di un -0.2%. Nel 2025, stando ai dati presentati oggi a Berlino, è prevista una ripresa con una crescita del +1,1, e la tendenza al miglioramento si consoliderebbe nel 2026 con una previsione del +1,6%.

