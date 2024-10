G. Galli tuona: “Al Milan non ci si diverte, si suda. Baresi faccia capire …” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Giovanni Galli, ex portiere rossonero, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista toccando soprattutto il tema Milan Pianetamilan.it - G. Galli tuona: “Al Milan non ci si diverte, si suda. Baresi faccia capire …” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Giovanni, ex portiere rossonero, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista toccando soprattutto il tema

Milan - Giovanni Galli : Fonseca va aiutato o Allegri subito… - Esonero? Punterei su Allegri View this post on Instagram A post shared by dailymilan. Sì, perché tolti Davide Calabria e Matteo Gabbia, i rossoneri sono prevalentemente stranieri e questo non aiuta in termini di conoscenza del campionato e di appartenenza alla maglia: Per essere da Milan non servono solo i piedi buoni, ma bisogna essere anche uomini veri. (Dailymilan.it)

Ultime Notizie Serie A : Bremer - intervento riuscito! Monza - Galliani conferma Nesta; il Torino cerca un sostituto per Zapata; Milan : che futuro per Fonseca? - Le informazioni vengono […]. Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. (Calcionews24.com)

